Curso de Pedagogia da Unifev promove Feira de Ciências

Os alunos do curso de Pedagogia da Unifev realizaram na noite de segunda-feira (13.mai) uma Feira de Ciências, com experimentos de Física, Química e Biologia. A exposição aconteceu na entrada do Câmpus Centro e apresentou os projetos desenvolvidos pelos estudantes dos 5º e 7º períodos, dentro da disciplina Metodologia do Ensino de Ciências.