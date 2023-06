Curso de Medicina Veterinária repassa donativos ao Fundo Social de Solidariedade

Mais de 200 litros de leite e centenas de agasalhos foram arrecadados durante ação idealizada pelos estudantes.

O curso de Medicina Veterinária da Unifev destinou ao Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Votuporanga 203 litros de leite e centenas de roupas de inverno, como calças, agasalhos e casacos, na última semana. A entrega dos donativos foi realizada na Cidade Universitária pelo coordenador, Prof. Me. Ariangelo Geraldo Nunes da Fonseca, juntamente com os alunos do 3º período da graduação.

O ato simbólico de repasse contou com as presenças do prefeito Jorge Seba e da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba. “Obrigada pela parceria de sempre. Estamos de portas abertas para recebê-los e mostrar o trabalho que desenvolvemos no Fundo Social, porque entendemos que toda ajuda é muito bem-vinda”, agradeceu a primeira-dama.

“Fazemos questão de participar dessas ocasiões, porque sabemos da importância social que tem essa causa. Estava retornando de São Paulo, e antes mesmo de seguir para o gabinete, quis vir até aqui. A Unifev é nossa parceira em todas as ações”, comentou o prefeito.

Os donativos foram arrecadados pelos graduandos e por algumas empresas parceiras. “A iniciativa para angariar as doações partiu dos próprios estudantes do curso pensando em contribuir de alguma forma com as famílias em vulnerabilidade social nesse período de frio mais intenso”, explica o coordenador.