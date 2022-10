Curso de Medicina da Unifev celebra uma década de criação da graduação

Abertura da I Semana Médica aconteceu na noite de terça-feira (18) e contou com a presença de graduandos, egressos, professores, colaboradores e diretoria da FEV.

A Unifev realizou na noite desta terça-feira (18.out) a abertura da I Semana Médica do curso de Medicina. O evento, que aconteceu na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, marcou o início das comemorações pelo aniversário de 10 anos da graduação na Instituição e também pelo Dia do Médico.

Estiverem presentes na solenidade o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Douglas Gianoti; o diretor vice-presidente, Cláudio Luis Romeiro (Caca); o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a coordenadora do curso de Medicina, Profa. Ma. Elizabete Garcia Ferreira Arroyo Marchi; a coordenadora adjunta, Profa. Ma. Cristina Forti Iamada; docentes, colaboradores, egressos e alunos da graduação.

O primeiro a discursar foi o ex-coordenador do curso, Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes, que está presente no quadro de docentes desde 2013. “É um enorme prazer estar na Medicina Unifev desde o início de tudo. Abrir o curso aqui em Votuporanga era um sonho de todos nós. Cumprimos todas as exigências, fizemos tudo da forma correta e legal, e hoje é uma felicidade sem tamanho poder comemorar uma década de muito trabalho e determinação”, disse.

“É muito gratificante ter presenciado e ajudado a escrever tantas histórias ao longo dessa década. Obrigado à diretoria, ao corpo docente e aos colaboradores por terem acreditado nesse sonho. Seguiremos, lado a lado, para celebrar mais 10, 20, 30 anos desse curso tão aguardado”, refletiu.

A coordenadora, Profa. Ma. Elizabete Arroyo, relembrou momentos vividos com os alunos e falou sobre a importância de estar sempre em busca de novos conhecimentos e métodos de ensino. “O curso de Medicina da Unifev já formou cinco turmas. Ao longo desses 10 anos, mais de 230 profissionais saíram preparados para atuar nas mais diferentes áreas clínicas, e isso dá muitos motivos para nos orgulharmos. Agradeço ao corpo docente por todos os esforços diários feitos até aqui para sempre oferecermos ensino de qualidade, pautado na ética e na humanização”, destacou.

Para o diretor-presidente da FEV, Douglas Gianoti, completar 10 anos do curso de Medicina é uma grande vitória de todos. “Temos médicos espalhados por todo o país, e isso é um grande motivo de orgulho para todos nós, mas com certeza quem ganha é a sociedade, que recebe profissionais de ponta e preparados para atender as necessidades dos cidadãos”, ressaltou.

O reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, frisou que muitos dos médicos formados na Unifev trabalharam na linha de frente na pandemia da Covid-19, um dos momentos mais difíceis para a profissão nos últimos tempos. “Ser médico é uma missão que exige esforço, dedicação e vocação. Em tempos tão diferentes, a importância de saber cuidar, tratar e acolher é ainda mais necessária. Parabéns a todos por cada conquista alcançada”, finalizou.

A abertura da I Semana Médica contou também com apresentações musicais da Camerata Villa-Lobos e da Javalaria. A programação segue até esta quinta-feira (dia 20) com palestras e debates sobre temas importantes para a profissão com a presença de especialistas convidados.