Curso de Medicina da UNIFEV abre vagas para transferência

Interessados devem fazer inscrição on-line, até o dia 22 de janeiro; aulas terão início no próximo mês

O curso de Medicina da UNIFEV está com novas vagas remanescentes abertas para o Processo Seletivo de transferência externa, com início no 1º semestre de 2021. Estão disponíveis uma vaga para o 2º período; quatro vagas para o 4º período; três vagas para o 6º; e uma vaga para o 8º período.

Os interessados devem se inscrever até o dia 22 de janeiro, por meio do envio de cópias digitalizadas dos documentos exigidos pela Instituição. O edital completo está disponível no site www.unifev.edu.br/editais, na aba “Outros Editais”.

O Processo Seletivo só é válido para os alunos que já estiverem cursando a graduação em período equivalente ou posterior, em outras Instituições de Ensino Superior (IES) públicas ou privadas, autorizadas e/ou reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

A primeira etapa, de caráter eliminatório, será composta pela análise de histórico escolar e dos planos de ensino. O resultado será divulgado no dia 27 de janeiro, a partir das 17 horas, no site da UNIFEV: www.unifev.edu.br.

A segunda e última etapa será a realização de uma prova escrita no dia 29 de janeiro, abrangendo questões objetivas de múltipla escolha e/ou dissertativas. O resultado da avaliação também será divulgado no site citado, no dia 1º de fevereiro, a partir das 17 horas.

Mais informações podem ser obtidas no telefone/WhatsApp da Central de Relacionamento: (17) 3405-9990 e no e-mail: transferenciamedicina@fev.edu. br