Curso de Fisioterapia da Unifev realiza Semana Acadêmica de Tecnologia em Estética

O curso de Fisioterapia da Unifev está com inscrições abertas para a Semana Acadêmica de Tecnologia em Estética, que será realiza entre os dias 3 e 6 de outubro, das 19h30 às 23h, no auditório “Prof. Antônio Seba” do campus Centro da Instituição.