Curso de Fisioterapia da Unifev oferece capacitação sobre reabilitação para joelho

Atividade tem como objetivo orientar a prática e o domínio de técnicas, com um olhar clínico criterioso, para melhor desempenho do paciente.

O curso de Fisioterapia da Unifev está com inscrições abertas para uma capacitação sobre reabilitação para joelho, que será realizada no dia 24 de setembro, das 8h às 17h, no auditório do Campus Centro. A atividade, que é destinada para alunos e egressos da graduação, vai contar com diagnóstico, aula expositiva para introdução do tema, interpretação de casos clínicos e simulação de cuidados ao paciente com disfunções nas articulações.

A coordenadora da graduação, Profa. Ma. Ana Paula de Oliveira Pelosi, explicou que a capacitação tem como objetivo nortear a prática da reabilitação de joelho para melhor manejo clínico do paciente. “É importante que os profissionais saibam orientar e dominar técnicas, além de possuir um olhar clínico criterioso, para melhor desfecho e desempenho do paciente em suas atividades”, disse.

“Para a boa formação científica e técnica do profissional de saúde atuante na área de ortopedia e traumatologia, é necessário a compreensão de todos os aspectos clínicos, da anatomia, da avaliação e do diagnóstico para uma melhor assertividade no processo de reabilitação do joelho, que hoje é um dos processos mais comuns em clínicas, hospitais e ambientes esportivos”, informou.

A aula será ministrada pelo fisioterapeuta Prof. Me. Danilo Grossi, especialista em fisiologia do exercício, em fisioterapia esportiva e em terapia manual e postural. “Nessa capacitação, vamos trabalhar com o conceito de aprendizagem baseada em problemas, mesclando com autoavaliação de conhecimento e metodologias clássicas de ensino”, comentou.