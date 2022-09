Curso de Educação Física da Unifev realiza 22ª Jornada de Atividades

Durante os dias 29 de agosto e 02 de setembro, os alunos participaram de palestras e minicursos.

O curso de Educação Física da Unifev realizou entre os dias 29 de agosto e 02 de setembro a 22ª Jornada de Atividades. A semana acadêmica contou com palestras e minicursos práticos.

De acordo com o coordenador do curso, Prof. Me. Valter Brighetti, um dos responsáveis pelo evento, a linha pedagógica adotada foi construída para atender as duas modalidades oferecidas pela Instituição: licenciatura e bacharelado.