Curso de Direito promove arrecadação de brinquedos até o próximo dia 29

Ponto de coleta é o Núcleo de Práticas Jurídicas da Unifev, localizado na Cidade Universitária; doações serão destinadas à Casa da Criança.

Os alunos do curso de Direito da Unifev estão promovendo uma campanha para a arrecadação de brinquedos que serão destinados para a Casa da Criança até o próximo dia 29.

As doações podem ser feitas por toda a comunidade, e para participar basta depositar os brinquedos no ponto de coleta localizado no Núcleo de Práticas Jurídicas da Instituição, que fica na Cidade Universitária. A entrega dos materiais arrecadados está prevista para o dia 9 de outubro.

De acordo com o coordenador da graduação, Prof. Me. André Herrera, a ideia é aproximar os universitários da população, desenvolvendo atividades que incentivem a solidariedade. “Nosso objetivo é fazer com que as crianças atendidas pela entidade tenham um Dia das Crianças mais especial. Além disso, o contato com a causa social é importante para a formação humanística dos futuros advogados”, explicou.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9999 – ramal 634.