Curso de Direito da Unifev apresenta artigos em seminários

Izadora Sampaio, Maria Cândida Mendes, Nayara Del Álamo e Manuela Nunes participaram de eventos promovidos pela USP.

Duas alunas da graduação em Direito da Unifev participaram do IV Seminário de Pesquisa da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (fdrp/usp). O evento foi realizado no início deste mês e contemplou o tema “Desenvolvimento no estado democrático de direito”.

Sob a orientação da Profa. Ma. Marina Calanca Servo, a aluna Izadora Moro Sampaio, do 4° período, apresentou o artigo intitulado “Direito à prisão domiciliar às mulheres grávidas presas preventivamente e a proteção à maternidade”. Orientada pelo Prof. Me. Walter Francisco Sampaio Filho, a graduanda Maria Cândida Vianna da Silva Mendes, do 2° período, apresentou “Direito constitucional: formando cidadãos nas escolas brasileiras”.

Em setembro, Maria participou, também, do VII Seminário Internacional de Pesquisa do gedtrab, oportunidade na qual apresentou o artigo “A música ‘Cidadão’ e o retrato do direito penal do trabalho: a tutela do trabalhador na aproximação entre o direito sancionatório e laboral”. O texto foi elaborado com as orientações da Profa. Ma. Marina Calanca Servo e do Prof. Dr. Jair Aparecido Cardoso (USP).

Nayara Bueno Del Álamo, do 8° período, e Manuela Marques Nunes, do 4° período, expuseram o trabalho intitulado “O crime de assédio sexual praticado contra mulher no contexto do home office”.

Para Marina, a participação do Direito nos eventos evidencia a qualidade do curso e o suporte oferecido aos alunos durante a jornada acadêmica.