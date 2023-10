Curso de Direito da Unifev apresenta artigos em seminário internacional

Isabela Leal, Aléxia Fernanda de Carvalho, Luani Silveira e Vitória Soares participaram de evento promovido pela USP.

Quatro alunas do curso de Direito da Unifev participaram, recentemente, do V Seminário Internacional de Direito e Religião de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (FDRP/USP), de forma on-line. O tema deste ano foi “Ambiente cultural, religião e direitos de minorias”.

Orientadas pelo Prof. Me. Walter Francisco Sampaio Filho, as alunas Isabela Leal e Aléxia Fernanda de Carvalho, do 4º período noturno, apresentaram o artigo “Responsabilidade criminal afastada pela religião: a violência doméstica no meio evangélico”.

Já as alunas Luani Silveira e Vitória Soares, do 6º período noturno, apresentaram o artigo “A preconização cristã por meio das redes sociais: o discurso de ódio de representantes religiosos e a disseminação da homofobia”, sob orientação da Profa. Ma. Marina Calanca Servo.

Para ambos os docentes, a participação do Direito em eventos como esse evidencia a qualidade do curso, oferecendo suporte aos alunos durante a jornada acadêmica.