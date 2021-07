Curso de Confeitaria será realizado gratuitamente pela Prefeitura de Votuporanga e Sebrae-SP

Aulas serão ministradas na Escola Senai-SP; início será em julho e término em agosto.

Uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga com Sebrae-SP e Senai-SP, realizará gratuitamente e de modo presencial, o curso “Fabrique e Venda Produtos de Confeitaria”. Direcionado a maiores de 18 anos, no período de 19 de julho a 05 de agosto, entre 13h30 e 17h30, o workshop possui 16 vagas abertas aos interessados e será ministrado na Escola Senai-SP, situada à rua Olga Loti Camargo, 3500, no bairro Jardim Santos Dumont, obedecendo às normas sanitárias em prevenção à Covid-19.

O objetivo do curso é desenvolver competências para auxiliar nas operações do processo de fabricação de bolos e doces, sendo uma oportunidade para quem deseja empreender, garantindo uma possibilidade para complementar a renda. Além da parte técnica, que são as aulas de confeitaria, também será abordado uma parte direcionada à gestão, através de cursos de marketing e finanças.

As inscrições poderão ser feitas através do link http://bit.ly/3bvT1uO.

Mais informações podem ser obtidas junto ao Sebrae-SP pelo telefone (17) 3405-9460 (opção 4) ou diretamente na unidade, que está localizada na Avenida Dr. Wilson de Souza Foz, 5137 – Residencial Esther.