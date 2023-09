Curso de Agronomia realiza palestra em parceria com a Coordenadoria de Defesa Agropecuária de Votuporanga

Vazio sanitário na soja e a conservação do solo foram os temas escolhidos para o evento que reuniu alunos e professores da Unifev na última segunda-feira.

Por meio de uma parceria entre o curso de Engenharia Agronômica e a Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) – Regional de Votuporanga, a Unifev realizou na noite da última segunda-feira (18), no auditório da Cidade Universitária, um encontro com profissionais renomados para debaterem as novidades do mercado.