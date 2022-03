Cultura: Prefeitura apoia projeto gratuito de canto e coral

Curso integra o Projeto ProAC LAB e será realizado on-line; inscrições podem ser feitas até o dia 31 deste mês.

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em constante valorização ao fomento de manifestações artísticas e produtores do segmento, apoia a oficina “Consciência Vocal e Auditiva e Improvisos no Canto Coral”, do Projeto ProAC LAB, que tem como proposta exercícios de consciência corporal, vocal e auditiva, realizados de maneira lúdica, criados a partir de canções da Música Popular Brasileira. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 deste mês por meio do link https://forms.gle/fx4yCEUskGDftZXS6 .

As reuniões, que ocorrerão de forma on-line pela plataforma Zoom nos dias 06, 13, 20 e 27 de abril das 18h30 às 19h30, são destinadas a cantores amadores, educadores e músicos. Ao final haverá certificado a todos os participantes que tiverem 100% de presença e também o convite para gravar a canção ‘Tristeza do Jeca’ (Angelino de Oliveira) que será publicado no YouTube, que será produzido por Dani Mattos, regente e arranjadora do grupo Poucas & Boas.

Para mais informações o telefone de contato é (11) 9 9256-1250 ou pelo e-mail improvisosdecantocoral@gmail.com .