Cultura On-line: última apresentação do ano terá atração internacional

Evento foi criado pela Secretaria da Cultura e Turismo durante pandemia; atrações são exibidas pelas redes sociais da Prefeitura.

Neste final de semana haverá a última apresentação do Cultura “On-line”, evento da Secretaria da Cultura e Turismo e que será comandada por Fernando Caetano. Com transmissão a partir das 13h do sábado (04/12) e domingo (05/12) pelo YouTube e Facebook da Prefeitura, a programação trará dança e música, da clássica ao gospel, passando pelo pop rock.

A agenda cultural on-line surgiu, após um ano de transformações no cenário artístico devido à pandemia, onde a secretaria municipal inovou e criou o “Cultura On-line” para continuar levando música, dança, artes cênicas, entre outras manifestações artísticas à população através das redes sociais da Prefeitura. A programação trouxe ao público as mais variadas apresentações de artistas locais, convidados e também contemplados por projetos culturais como ‘Juntos Pela Cultura de Votuporanga’, ‘Bolsa Cultura’ e ‘Lei Emergencial Aldir Blanc’.

Sábado

A partir das 13h, a atração “Vibes Urbanas”, do produtor cultural e dançarino Ticko Bboy, reúne tribos e artistas através da arte da dança, grafite e cultura de rua trabalhando cada um desses conceitos, explorando os espaços físicos de onde se apresentam. O espetáculo integrou o “Circuito SP”.

Em seguida, às 14h, o som da “Banda Rota 17” invade o palco trazendo um repertório com o melhor do Pop Rock.

Domingo

A abertura, que será com o “Concerto Napoletano”, traz as mais belas canções napolitanas na voz da cantora italiana Maria Sole Gallevi com a participação do pianista Edson Piza; uma interpretação intimista e peculiar na visão destes dois artistas que traz no repertório canções como Core Ingrato, Passione, Santa Chiara, O Paese do Sole, entre outros sucessos. O espetáculo também integrou o “Circuito SP”.

A soprano italiana, Maria Sole Gallevi, graduou-se em canto lírico em 2012 no Conservatório de San Pietro a Majella em Nápoles, no sul da Itália. Ainda na capital italiana, Roma, estudou canto e improvisação musical no Conservatório de Santa Cecilia; em 2013 foi finalista do Concurso Ópera da Fondazione Arena de Verona.

O pianista Edson Piza é bacharelado em regência pela UNESP e também pela Academia de Ópera do Theatro São Pedro e Academia da OSESP. Atua como regente em óperas e concertos, além de concursos e festivais tanto na área do popular quanto da música erudita; desenvolve trabalhos com música popular, como arranjador e intérprete.

Logo após em seguida, às 14h, a cantora Elisangela Leal traz o show “Canções Gospel”, que recebeu o apoio do projeto ‘Juntos Pela Cultura de Votuporanga’.