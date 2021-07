Cultura On-line inicia agosto comemorando os 84 anos de Votuporanga

Evento integra calendário das festividades do aniversário da cidade; haverá atrações típicas locais.

O Cultura On-line deste final de semana está em ritmo de festa, pois o evento da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga dará início às comemorações do aniversário de 84 anos de Votuporanga com apresentações de dança, coral e música.

Essa edição, que terá apresentação do maestro Gildo Ferreira, vai exibir atrações de artistas convidados a partir das 13h do sábado (31/07) e domingo (01/08) nas redes sociais da Prefeitura, através do YouTube e Facebook.

Programação

No sábado, a partir das 13h, haverá a reapresentação do show “Cantando Sertanejo e Músicas Raiz” do músico votuporanguense Alexandre Viola. O repertório é baseado em moda de viola de duplas precursoras, além de grandes sucessos sertanejos de intérpretes consagrados nacionalmente.

Às 14h, entra em cena o Studio de Dança Mariana Maricato com a encenação “Fale-me de Amor – Parte 1”. O espetáculo de dança foi apresentado em 2017 com coreografias de ballet clássico, jazz, sapateado, contemporâneo, aéreo e flamenco e todas inspiradas em frases que falam sobre o amor: amor verdadeiro, amor de mãe, amor que deixou saudade, amor ao futebol, primeiro amor, entre outros.

No domingo, primeiro dia de agosto, mês de comemoração dos 84 anos de Votuporanga, uma atração típica da cidade abre as apresentações, o Coral de Violas com o show “A Voz do Sertão”. O grupo, que é um dos núcleos de atividades promovidas pelo Centro de Folclore de Votuporanga e presidido por Natal Antônio Rosa, reúne a prática do canto, acompanhado por violas caipiras e violões, com repertório que abrange o vasto cancioneiro popular sertanejo raiz.

O Studio de Dança Mariana Maricato retorna à cena com a continuidade da encenação “Fale-me de Amor – Parte 2”.

Encenações especiais

No sábado, haverá apresentações musicais de autoria própria do cantor Diamante Nego, com repertório de música raiz.

No último dia, o público poderá curtir uma típica atração do folclore brasileiro com o Grupo de Catira “Irmãos Santana”. Esse ritmo é marcado pela batida dos pés e mãos dos dançarinos e o grupo trará coreografias próprias.