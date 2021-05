Cultura On-line encerra programação de maio com música, dança e canto

Apresentações serão de artistas convidados; transmissões iniciam às 13h nos dois dias.

Encerrando a programação do mês de maio em homenagem às mães, a próxima edição do “Cultura On-line”, evento realizado pela Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, será neste final de semana e todo dedicado à música, dança e canto. Apresentado por Amanda Bianconi, as atrações serão de artistas convidados e poderão ser acompanhadas pelas redes sociais da Prefeitura no Facebook e YouTube a partir das 13h de sábado (29) e domingo (30).

Programação

No sábado, às 13h, o cantor Diamante Nego apresenta o musical “Cantando Música Raiz”. O artista iniciou sua carreira aos nove anos de idade nesse segmento e já ganhou vários festivais na categoria solo com música de composição própria. Uma de suas músicas já foi exibida como clipe pela Rede Record de Televisão na cidade de Franca (SP) durante um evento sobre o meio ambiente.

O Studio de Dança Mariana Maricato apresentará, às 14h, o “Studio Park”. O espetáculo apresenta ao público a narrativa de encanto e fantasia existente dentro de um incrível parque de diversões com coreografias inspiradas nos clássicos brinquedos como carrossel, trem fantasma, roda gigante, kamikaze, montanha russa, tromba-tromba e muito mais.

Amadeu Álamo fará a abertura das atrações, às 13h, no domingo com o show “The 80’s”. O repertório é inspirado nos clássicos dos anos 80 e algumas canções do recente trabalho autoral de seu primeiro EP (Extended Play), “Prólogo”, que possui quatro músicas inéditas disponíveis nas plataformas digitais de música. O músico, formado em bateria, violão, guitarra, contrabaixo e técnica vocal, lançou em 2020 seu single de destaque “Dois Turistas no Paraíso” e também integrou a banda paulistana “Under The Knife”. Em julho desse ano terá o lançamento de um novo álbum com mais quatro músicas inéditas compostas durante a quarentena e no formato acústico.

Às 14h, o encerramento será com o Coral de Violas “A Voz do Sertão”. O grupo reúne a prática do canto, acompanhado por violas caipiras e violões, com repertório que abrange o vasto cancioneiro popular sertanejo de raiz. O núcleo é promovido pelo Centro de Folclore de Votuporanga e presidido por Natal Rosa.

Intervalos

Durante os intervalos, o público poderá acompanhar apresentações especiais mais curtas. No sábado, a atração é de dança com Paulo Henrique e Natália, da “Dose Dupla FitDance”. O casal de artistas, dançarinos e coreógrafos, fará uma apresentação baseada na música “Me Gusta”, gravação da cantora Anitta com participação de artistas internacionais.

“Mulher, Mãe… Eu” é um vídeo-dança que será exibido no domingo pela Tati Mucci Produções. O enredo, inspirado em Provérbios de Salomão, é uma homenagem de artistas de Votuporanga neste mês de maio em que se comemora o Dia das Mães e celebrado o Mês das Noivas.