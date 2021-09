Cultura On-line: edição especial com maratona Gospel será palco neste final de semana

Atrações de artistas convidados destacam música, canto e dança com mensagens de louvor; transmissão será nas redes sociais da Prefeitura.

Em edição inédita e especial com atrações do estilo Gospel, o “Cultura On-line” deste final de semana, sob o comando de Jean Nascimento, terá como destaques em sua programação música, canto e dança que transmitirão ao público, mensagens de amor, adoração, esperança, inspiração e muito mais através de apresentações de artistas convidados.

Todo esse espetáculo poderá ser conferido no evento realizado pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, a partir das 13h do sábado (25/09) e domingo (26/09), por meio do @prefvotuporanga no YouTube e Facebook, redes sociais da Prefeitura.

Programação

A Banda Element’al, que tem como diferencial, a disposição de fundir a sonoridade do estilo denominado ‘worship’ com elementos de rock mais pesado, a partir das 13h é quem abre as atrações no sábado apresentando “Dimensão”. Na sequência, várias outras exibições entram em cena, como os videoclipes de “Sem Jesus Não Sou Nada” e “Quem Andar Comigo”, canções do álbum “Esse é Meu Deus” (2019), da dupla de irmãos Gustavo & Guilherme; da série Canto Livre #emcasa, projeto da Secretaria da Cultura e Turismo, o músico Márcio Zarsi interpretará a canção “Basta Crer”; a jovem cantora de 22 anos, Mirian Cassia, cantará “Tentarei de Novo”, transmitindo mensagem com o objetivo de tocar o coração daqueles que ouvem suas canções, que são sempre compostas a partir de inspirações vivenciadas pela artista; quem também se apresentará com músicas escritas com letras de esperança e fé é o Coral Elyon, interpretando “Caminho no Deserto”. “Mulher, Mãe… Eu” é um vídeo-dança que será exibido pela Tati Mucci Produções, cujo enredo é inspirado em Provérbios de Salomão.

Ainda na programação de sábado, o Ministério de Dança Semear-te e Gabriela Rocha, levarão ao público, respectivamente, “Movendo os Céus” e “Diz”, que são danças proféticas, expressando amor e louvor a Deus; o cantor, backing vocal e compositor Ronan Soares, que a partir de outubro deste ano lançará um clipe musical por mês, totalizando dez produções que integram o repertório do seu primeiro CD, terá “Missão” em sua apresentação; Rodrigo Ribeiro, que concilia sua vida profissional na área da Enfermagem com a de cantor, irá soltar a voz em “Olha pra Deus”, que faz parte do seu álbum mais recente, que conta com 10 canções; e o encerramento das apresentações do sábado será “Amazing Grace Hallelujah” (Leonard Cohen), da Camerata Villa Lobos de Votuporanga, constituída por músicos da cidade e formandos da Escola Municipal de Artes, que leva ao público arte, cultura e entretenimento, por meio da música instrumental, erudita e popular.

No domingo, a abertura com início às 13h, Isaque Estevão, que atualmente ministra em igrejas e vem divulgando seu trabalho no YouTube, entra em cena para cantar “Vida aos Sepulcros”, com a participação de Vanessa Cirilo, além de “Pode Morar Aqui”; Inara Fernandes, iniciou sua carreira há seis anos cantando louvor e irá apresentar “Faça Morada”; o Quarteto Spirituals, que utiliza a técnica Acapella e mantém a mesma formação há mais de 25 anos, fará dupla apresentação, primeiro solo, com a canção “Glória” e depois com a participação de Jubiluz Coral, interpretando “Digo Pois”; Tati Mucci retorna à cena, desta vez acompanhada por Vitória Vilela para cantarem “Ouvir Tua Voz!”, passando a mensagem que sempre há um caminho a ser percorrido naqueles momentos em que nos sentimos sozinhos e rejeitados; o Ministério de Dança Avivar traz um estilo de dança em ato profético; a cantora Elisangela Leal, veterana no cenário musical gospel entoará “Vaso de Alabastro”.

Dando continuidade à programação dominical, o grupo Comunicanto Coral, composto por jovens e adultos, traz a canção “Damos Toda a Glória Só a Ti”, transmitindo fé e esperança; o trio de cantores, formado pelos irmãos Thiago, Letícia e Douglas e, mesmo distantes, compõem trilhas, como “O Sangue”, que será apresentada e traz esperança para tempos difíceis em que o mundo está vivenciando; “Medley Gospel” será apresentado por membros da Família Gualberto, que cantam juntos desde pequenos e valorizam a música vocal acompanhados de harmonia e arranjos vocais; e fechando as atrações com dança, PIB Votuporanga encenará “Eu te Louvarei”, “Serás Sempre Deus”, “Teu Amor Não Falha” para louvar a Deus através de coreografias proféticas.