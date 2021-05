Cultura On-line deste final de semana terá atrações de música e dança

Espetáculos serão de artistas convidados, do Ballet Municipal e Coral Canto Livre; atrações iniciam às 13h nos dois dias.

O “Cultura On-line”, evento produzido pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, do próximo final de semana será apresentado por José Cássio Jaber e irá apresentar espetáculos de dança e música. Como habitual, os espetáculos, com participação de artistas convidados, do Ballet Municipal de Votuporanga, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e do Coral Canto Livre, serão no sábado (22) e domingo (23), com início às 13h, podendo ser acompanhados pelo Facebook e YouTube, redes sociais da Prefeitura.

Programação

A primeira atração, às 13h, é uma apresentação acústica de sucessos do Pop Rock Nacional e Internacional dos anos 2000 com o cantor Rafael Anoni. Ele é vocalista da BandaSP520 e baixista da Canevettes Rock’n’Roll Band, já se apresentou em vários eventos de Votuporanga e região, participou de apresentações de artistas renomados como Tiago Hóspede (ex guitarrista Dead Fish) e Marcelo Strike (Banda Strike).

Em seguida, com início às 14h, o Ballet Municipal de Votuporanga, projeto da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer encenará o “24º Festival de Danças: A Encantada Fábrica de Doces”. A apresentação é sobre a relação entre a doçura da bailarina e a leveza da dança quando misturadas à gostosura dos doces e guloseimas.

No domingo, a cantora Sarah Celi abre os shows com um repertório especial trazendo o melhor da MPB com canções de Elis Regina, Tom Jobim, Marisa Monte e Maria Rita, além de interpretar músicas francesas de Edith Piaf. Aos 15 anos venceu a 3ª edição do Festival da Canção Infantil em Votuporanga, iniciando a partir daí sua carreira profissional.

A atração das 14h é do Coral Canto Livre com o show intitulado “Migrantes”, onde o termo migração é no sentido de que transitamos dentro de nosso próprio território, cercados por nossos limites pessoais. O espetáculo apresenta um repertório ligado aos diálogos de dois personagens que, a partir de uma determinada situação na vida, saem viajando pelos dias. Um emaranhado de canções populares e diálogos que pretende levar a plateia a enxergar suas histórias como uma migração, na qual todos temos nossos espaços, nossas ligações afetivas, nossos sonhos e decisões.

Intervalos

Durante os intervalos, o público poderá acompanhar apresentações especiais mais curtas. No sábado, viabilizado por meio do ProAc Município 2019, o projeto “Os Sorrisos do Choro” do Grupo de Choro Tradição, fará apresentação da música “Pedacinho do Céu” (Waldir Azevedo). O grupo foi fundado em 1984 pelo músico Amilar Riva e passou por diversas formações até a composição atual formada por bandolim, violão, cavaco e pandeiro.

No domingo, a atração “Isto aqui ô-ô é um pouquinho de Brasil iá-iá”, da Dose Dupla FitDance, irá mostrar a diversidade de ritmos e cultura de povos que o Brasil possui e, baseando-se nessa grande miscigenação, a videodança mistura ritmos de forró, funk, piseiro e hip hop.