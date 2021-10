Cultura On-line deste fim de semana tem programação ‘relax’ com yoga e MPB

Edição terá artistas contemplados pelo Projeto ‘Juntos Pela Cultura de Votuporanga’.

Fim de semana chegando e mais uma edição do Cultura On-line foi especialmente programada pela Secretaria da Cultura e Turismo com artistas contemplados pelo Projeto ‘Juntos Pela Cultura de Votuporanga’. O repertório conta com atrações relaxantes com Música Popular Brasileira e aulas de yoga. A programação tem início às 13h no sábado (23) e também no domingo (24) e será transmitida pelo Facebook e YouTube da Prefeitura.

Luany Benini, é a convidada que fará a apresentação desta edição do Cultura On-line. A primeira atração será “Voz e Violão”, do artista José Cássio Jaber, músico violonista, compositor, arranjador e produtor atuante nos gêneros populares da música brasileira, como samba, choro e bossa nova. Ele apresenta composições autorais, músicas que acumulou durante oito anos de carreira e também o seu último trabalho “A Roda Segue Viva”, gravado junto com André Fernandes em um show intimista, conduzido por violão e voz.

Em seguida, às 14h, Elisandra Batista, da Varanasi Yoga, oferecem uma aula de Hatha Yoga, com a primeira parte apresentada no sábado e a segunda parte, no domingo, também às 14h. A prática promove reintegração entre o corpo e a mente, e o objetivo da aula é apresentar essa filosofia de vida às pessoas, momento de interiorização seguido de aquecimento, prática de ásanas, mudras pranayamas (conhecido como exercícios de respiração na Yoga) e finalizando com Yoga Nidra e relaxamento.

No domingo, às 13h, o cantor Isaque Estevão apresenta o show “Pra falar de Amor” seu repertório composto por músicas do gênero MPB românticas, antigas e atuais e algumas músicas gospel. Isaque Estevão descobriu sua vocação para a música na igreja, aos sete anos. Atualmente, ministra e atua nas igrejas evangélicas e tem divulgado seu trabalho através do YouTube.