Cultura e Turismo: Secretaria abre inscrições para 9ª Mostra de Dança

Evento será realizado de 18 a 26 de maio; inscrições podem ser feitas até dia 5 de abril.

Os artistas interessados em participar da 9ª Mostra de Dança, promovida pela Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga já podem inscrever seus projetos para as apresentações que serão realizadas de 18 a 26 de maio.

O formulário de inscrição ficará disponível até o dia 5 de abril para projetos no segmento dança, divididos em Módulos de Apresentação e Atividades de Formação, através do link https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/40/9-edicao-da-mostra-de-danca-de-votuporanga/ , e deverá ser preenchido e encaminhado para o e-mail: editaiscultura@votuporanga.sp.gov.br. O edital completo também está disponível no site em https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NDYxMjI4.

Módulos de Apresentação

Podem ser inscritas apresentações do tipo solo, duo ou trio, grupo/conjunto (no mínimo quatro artistas), conforme detalhamento descrito no edital. As datas programadas serão de 24 a 26 de maio, a partir das 18h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Atividades de Formação

São oficinas e minicursos com duração mínima de uma hora e direcionadas ao público geral, com idade mínima de 12 anos. As atividades ocorrerão no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, Centro de Convenções, Concha Acústica “Profº Geraldo Alves Machado” ou Escola Municipal de Artes “João Cornachione (Oscarito)”, de 18 a 26 de maio, conforme horários de funcionamento dos equipamentos públicos.

Para mais informações o telefone da Secretaria da Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670.