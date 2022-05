Cultura: “Bolsa Cultura 2022” conta com mais de 70 inscrições 

Serão contemplados 34 projetos no valor total de R$129.200.

Durante o período de inscrições da sétima edição do programa “Bolsa Cultura 2022” da Secretaria da Cultura e Turismo, que neste ano contemplará 34 projetos no valor de R$3.800 cada, totalizando R$129.200, foram realizadas 72 inscrições relacionadas aos mais diversos segmentos artísticos como artesanato, artes cênicas, artes visuais, cultura popular, dança, literatura, música e projetos especiais. O objetivo do programa é apoiar, incentivar, promover e valorizar os artistas e produtores culturais, para oportunizar à população acesso a bens culturais nas mais variadas esferas artísticas.

A lista nominal completa dos inscritos foi publicada na edição desta quarta-feira (4.mai) do Diário Oficial Eletrônico e a próxima etapa será a análise da documentação e dos projetos pela Comissão, no período de 05 a 23 deste mês; resultado preliminar será publicado no dia 26 de maio. As demais fases podem ser conferidas no edital que está disponível no site da prefeitura.

Os artistas que tiverem seus projetos aprovados, irão integrar o calendário de planejamento de eventos da Secretaria da Cultura e Turismo e o período de vigência para execução será de 08 de julho a 05 de dezembro de 2022.