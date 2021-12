Culto do Dia da Bíblia será na Concha Acústica nesta segunda-feira 

Celebração terá início às 19h e será abrilhantada pela Banda Zequinha de Abreu e o Coral da Igreja Adventista do 7º Dia, além da presença do Preletor Reverendo Assir Pereira.

A Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”, localizada na Praça Cívica Praça Cívica “Profº Benedito Lopes de Oliveira”, no centro de Votuporanga/SP, recebe às 19h desta segunda-feira (13) o Culto do Dia da Bíblia. Evento marcará também a reinauguração do Monumento à Bíblia, com a presença do Preletor Reverendo Assir Pereira, da Sociedade Bíblica do Brasil.

Em convite estendido à população, o Apostolo Saul Moreira Lima, presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga, conta ainda que a celebração será abrilhantada pela Banda Zequinha de Abreu e pelo Coral da Igreja Adventista do 7º Dia.