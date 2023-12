Culto do Dia da Bíblia ocorre na Concha Acústica nesta sexta-feira 

Celebração do Culto em Ação de Graças, promovido pelo Conselho de Pastores e Presbíteros de Votuporanga, acontece a partir das 19h30.

O Monumento da Bíblia Sagrada, em frente a Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado”, localizado na Praça Cívica Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira”, no centro de Votuporanga/SP, recebe a partir das 19h30 desta sexta-feira (8.dez), o Culto em Ação de Graças em comemoração ao Dia da Bíblia.

O encontro que é público e aberto a comunidade reunirá várias denominações evangélicas que irão se unir para celebrar a data e louvar a Deus. O culto promovido pelo Copaev (Conselho de Pastores e Presbíteros de Votuporanga) é uma iniciativa que busca reunir fiéis de diferentes igrejas para celebrar a importância das escrituras sagradas, e será marcado por momentos de louvor, adoração e reflexão sobre a relevância da Bíblia na vida dos cristãos.

“O Dia da Bíblia é comemorado em grande parte do mundo e a ideia é enaltecer a importância do livro dos livros. Essa é uma data muito importante para todos aqueles que acreditam na Bíblia. Teremos lá vários grupos de louvores, várias denominações evangélicas e o mais importante, a participação de toda a população. Todos estão convidados”, afirmou o pastor Adhemar Siqueira de Oliveira, presidente do Conselho de Pastores de Votuporanga.