Agora em Votuporanga: CUIDAR + Motorista Acompanhante

CUIDAR + Motorista Acompanhante – A mais nova empresa de Votuporanga prestadora de serviços de transporte e acompanhamento especializado chegou

A novidade é que esse dia chegou!

Cuidar+ Motorista Acompanhante acaba de chegar em Votuporanga com o objetivo de cuidar, acompanhar e transportar que você ama com veículo adaptado para cadeirantes, idosos e pessoas com outras necessidades.

Pensando nisso a empreendedora Paula Rossini criou a Cuidar + com serviços de motorista acompanhante.

Em entrevista ao jornal Diário de Votuporanga Paula falou sobre a empresa, os serviços oferecidos e projetos futuros, acompanhe:

DV: Como surgiu a ideia de abrir a empresa Cuidar + Motorista Acompanhante?

“A empresa nasceu em Votuporanga da percepção, carinho, cuidado, respeito e acima de tudo a necessidade das pessoas. A empresa é pioneira na modalidade de transporte e acompanhamento de pessoas aqui em Votuporanga. Podem se beneficiar do serviço de veículos adaptados, com atendimento especializado, específico, individualizado e necessário as pessoas idosas, cadeirantes, recém-operados, portadores de deficiências (PCD), gestantes, pessoas com crianças de colo, pessoas obesas e com outras necessidades, além de eventos sociais, shows, viagens curtas entre outros serviços”.

DV: Em que se baseia o compromisso da Cuidar + Motorista Acompanhante?

“Muita dedicação a servir com segurança, confiança, profissionalismo e humanidade na prestação dos serviços. A Cuidar + Motorista Acompanhante trabalha com preços justos e oferece a liberdade de ir e vir, com atendimento individualizado para todas as pessoas que procuram o serviço”.

Canais de atendimentos: telefone, whatsApp ou e-mail.

“Todos estão convidados a conhecer a Cuidar + e os serviços que a empresa oferece”! finalizou.

