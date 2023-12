Cuiabá resolve imbróglio, e Corinthians fecha com Raniele por cinco anos 

Meio-campista de 26 anos será o primeiro reforço da gestão do presidente Augusto Melo.

Raniele, do Cuiabá, será o segundo reforço do Corinthians para 2024, o primeiro da gestão Augusto Melo. Depois do acerto com o lateral-esquerdo Hugo, do Goiás, ainda na gestão Duilio Monteiro Alves, o meio-campista de 26 anos assinará contrato de cinco anos com o Timão, até o fim de 2028.

A negociação, vista como muito adiantada pela diretoria nos últimos dias, foi resolvida no fim da tarde desta quinta-feira, quando o Cuiabá conseguiu resolver um imbróglio que envolvia os outros donos dos direitos econômicos do jogador, o Avaí e o Jacuipense, da Bahia.

O negócio foi fechado em 2,5 milhões de dólares (R$ 12,2 milhões) por 60% dos direitos econômicos – os 40% restantes ficam com o Cuiabá.

Caso o atleta atue em 60% dos jogos da temporada, o Timão será obrigado a pagar mais US$ 500 mil dólares (R$ 2,4 milhões) para ficar com mais 10% dos direitos do jogador.

Em entrevista à ESPN na noite desta quinta-feira, Augusto Melo confirmou que em breve ele será anunciado: “Raniele está bem encaminhado. Foi um pedido da comissão. Se Deus quiser, em breve, a gente anuncia”, disse o presidente eleito.

Raniele chega ao meio-campo e se junta aos volantes Roni, Fausto Vera e Maycon, que deve renovar contrato para mais um ano de empréstimo. O Timão aguarda o aceite do Shakhtar Donestk.

*Com informações do ge