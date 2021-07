Cruzamento de dados diz que ao menos 5 votuporanguenses receberam doses vencidas da AstraZeneca; prefeitura nega 

Levantamento aponta problema com 8 lotes. Votuporanga/SP, que é citada com três unidades de saúde, diz que episódios tem relação com um erro de informação no sistema.

Um levantamento baseado no cruzamento de dados oficiais do governo federal aponta que ao menos 26 mil pessoas podem ter recebido doses vencidas da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. O trabalho dos pesquisadores Sabine Righetti, da Unicamp, e Estêvão Gamba, da Unifesp, foi publicado nesta sexta-feira (2) pelo jornal “Folha de S. Paulo”.

Os dados indicam que o problema ocorreu com doses de oito lotes da vacina. Segundo registros oficiais, cerca de 26 mil doses da AstraZeneca fora da validade foram aplicadas em 1.532 municípios.

Prefeituras citadas, em geral, negam o problema e atribuem o achado do levantamento a uma falha dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).

A campeã no uso de vacinas vencidas é Maringá, reduto eleitoral de Ricardo Barros (PP), líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. A cidade paranaense vacinou 3.536 pessoas com o produto da AstraZeneca fora da validade (primeira dose em todos os casos).

Depois aparecem Belém/PA, com 2.673, São Paulo/SP, com 996, Nilópolis/RJ, com 852, e Salvador/BA, com 824. As demais cidades aplicaram menos de 700 vacinas vencidas, sendo que a maioria não passou de dez doses.

O Ministério da Saúde informou que todas as doses são enviadas dentro do prazo e que, caso aplicações fora do período ocorram, é preciso passar por uma nova aplicação “respeitando um intervalo de 28 dias entre as doses”.

A Pasta afirma ainda que “caso alguma vacina seja administrada após o vencimento, essa dose não deverá ser considerada válida” e a vacinação deve ser refeita. Além disso, ainda segundo a pasta, “o vacinado deverá ser acompanhado pela secretaria de saúde local”.

Em Votuporanga/SP, o cruzamento de dados apontou ao menos cinco doses fora do prazo, em três unidades de vacinação, porém à Prefeitura nega a possibilidade e explica que “A Secretaria Municipal da Saúde afirma não houve aplicação de vacinas fora do prazo de vencimento em Votuporanga. De posse das informações divulgadas dos números dos lotes de vacina, a Vigilância Epidemiológica realizou levantamento detalhado para análise dos dados e constatou que o que ocorreu foi um erro de informação no sistema. Vale ressaltar que a Secretaria Municipal da Saúde controla rigorosamente todos os lotes de vacina e que todos os profissionais estão devidamente treinados e orientados sobre o manejo adequado das doses, principalmente quanto ao prazo de validade.”