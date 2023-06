Crônica – (3ª Parte) A minha vida como hoteleiro

Por Antoninho Rapassi

Fatos Notáveis

Dediquei-me de corpo e alma, durante 40 anos no mundo febricitante do Americana Hotel. Há tantas histórias para serem contadas…

Uma delas aconteceu quando lá se hospedou o engenheiro Hugo Takahashi, que eu havia declarado admiração por ser ele o pioneiro executor das implosões no Brasil. Implosões fantásticas e bem sucedidas, devendo acrescentar, que esta audaciosa demolição, o neologismo implosão, era um fato inédito para mim. Jamais poderia imaginar o que vi acontecer em São Paulo e a televisão mostrou uma cena que se confundia como um verdadeiro milagre.

O primeiro edifício que o Hugo Takahashi implodiu foi o Edifício Mendes Caldeira que ficava em uma esquina da Praça da Sé. Um prédio alto, feio e absolutamente atrevido por estar naquele lugar.

Nunca gostei dele e, todas as vezes que transitei nas suas imediações, ratifiquei minha ojeriza por ele. A razão disso está no fato de eu ser uma pessoa observadora e insistentemente detalhista.

Vou contar-lhes o que aconteceu no final de uma noite de domingo, do ano de 1987. Após um final de semana cinematográfico em Santa Bárbara do Rio Pardo, precisamente na belíssima Fazenda Tabaroa dos meus mui queridos primos José Carlos e Natália Rapassi Dias, a minha família acomodou-se no Comodoro e iniciamos a viagem de volta para Americana.

Muitos quilômetros foram rodados. Por volta das 22:00 horas, quando trafegávamos na região de Tietê em sentido a Piracicaba, a minha filha Fabíola disse que precisava fazer xixi. Imediatamente, procurei um acostamento seguro e estacionei. A Fabíola desceu e ficamos aguardando. Depois, ela voltou e reiniciamos a viagem. Cerca de uns 10 quilômetros à frente, a Fabíola assustada falou: “papai, eu deixei o meu relógio pendurado no galho de um arbusto. E agora, vamos voltar?” Sem pestanejar, respondi-lhe: “Não, Fabíola. O melhor agora é voltarmos pra casa e amanhã bem cedo, viremos buscar o seu relógio.”

Dito e feito. Na manhã de segunda-feira, refizemos o trajeto até o local, que eu presumi ser ali onde havia estacionado o carro. Parei no acostamento e disse: “Fabíola, vá pegar o seu relógio.”

Ela foi, pegou e voltou toda feliz. Mais feliz fiquei eu, tomado pelo orgulho de ser uma pessoa observadora e insistentemente detalhista.

Voltando ao engenheiro Hugo Takahashi, aguardei pela sua chegada ao hotel, no segundo dia de sua hospedagem. Apresentei-me e fiz um breve relato do que conhecia sobre os seus trabalhos. Ele muito cordial, ouviu e agradeceu-me. Bom de prosa, começou a dissertar sobre as variações técnicas do seu trabalho.

Por exemplo, contou-me que as demolições das altas chaminés cilíndricas e cônicas, feitas de tijolos aparentes, quando já não podiam ou não deviam fumegar mais, elas tinham que ser demolidas tijolo por tijolo. Com dinamite, nem pensar. E entrou em detalhes: contou-me que havia na Bahia uma comunidade, onde somente lá, encontrava-se uma específica mão-de-obra onde o herói alçava o topo da chaminé, munido unicamente de uma marreta.

Portanto, dispensando qualquer cinto de segurança o corajoso equilibrista, bem lá no alto da torre, dominando seu auto- controle emocional, fazia da marreta o ponto de apoio para, com precisos golpes ir pondo abaixo, tijolo por tijolo na alucinante movimentação giratória até que por fim retornava à terra firme, com os pés no chão.

O Edifício Mendes Caldeira tinha 30 andares e entrou para a história por ter sido palco da primeira implosão no Brasil, feita no dia 16 de novembro de 1975. Era um prédio totalmente inadequado naquela região, o marco zero da bela metrópole, que havia atingido o momento histórico para a revitalização da Praça da Sé e a construção da estratégica e irradiante estação do Metrô.

Em Americana, o Hugo Takahashi veio para implodir um velho viaduto sobre a SP304, possibilitando a construção de outro, com maiores dimensões. Ganhou a cidade uma obra de arte e ganhei eu, por ter apertado a mão de um homem admirável.