Cristiano, da dupla com Zé Neto, faz homenagem à mãe em live: ‘Primeiro amor da minha vida’

A dupla chorou durante a homenagem. Após a música, o cantor Zé Neto pediu uma salva de palmas à mãe do companheiro.

Maria Zenaide Taparo Vaccari morreu aos 71 anos no dia 13 de dezembro no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP. Ela tinha sido internada no dia 12 depois de uma parada cardíaca.