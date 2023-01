Cristiana Pereira é a nova presidente do Conselho Tutelar 

Órgão conta com acompanhamento administrativo da Secretaria de Direitos Humanos; Osmair Francisco é o vice e Celma Fraga é a primeira-secretária.

Foi eleita no começo deste ano a nova chapa do Conselho Tutelar. Quem assume a presidência é Cristiana Pereira, o vice é Osmair Francisco e a primeira secretária é Celma Fraga. O conselho ainda conta com os conselheiros Cleber Dias e Renata Garcia.

A nova chapa atuará no período de 10 de janeiro de 2023 a 09 de janeiro 2024. O prefeito Jorge Seba esteve na posse dos conselheiros, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba.

“Nosso governo será marcado pela humanização, sempre nos colocando no lugar do próximo. Sabemos da importância de ter o Conselho Tutelar, pois é o amparo de muitas famílias na garantia e direitos das nossas crianças e adolescentes”, frisou.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, que também foi conselheiro tutelar por duas gestões, desejou sucesso a todos.

“Nossos conselheiros tutelares estão capacitados a realizarem um excelente atendimento no que a população precisar, prezando sempre pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente do município”.

As ações do conselho são permanentes e que os conselheiros atuam diuturnamente na garantia de direitos da criança e do adolescente.

Presentes na posse, o presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos (CMDDH), Edmar da Costa; representando a Câmara Municipal os vereadores Thiago Gualberto e Jura, e a presidente do Centro Social de Votuporanga, Eliete Guilherme.

Estatísticas

O Conselho Tutelar de Votuporanga prestou mais de 10 mil atendimentos à população em 2022. O órgão tem com o objetivo zelar pelo cumprimento de direitos de crianças e adolescentes e garantir absoluta prioridade na efetivação de direitos.

Entre os destaques dos atendimentos realizados em 2022 estão mais de 3.800 atendimentos e orientações no Conselho Tutelar; 493 registros de alunos faltosos, em sua maioria ainda devido à pandemia; mais de 175 encaminhamentos e requisições para serviços da rede, como CRAS, CREAS e entidades. Os conselheiros realizaram mais de 1.650 visitas domiciliares; e oficializaram mais de 350 pedidos de vaga ou transferência em creche e escolas municipais, entre outros atendimentos.

Plantão

O Conselho Tutelar está localizado na Rua Tietê, nº 3.059 (Santa Eliza) e os telefones são (17) 3422-2288 e 3422-4468, além do contato do plantão através do celular (17) 98134-5442.