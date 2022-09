Crise hídrica: Alberto Casali deixa comando da Saev, Gustavo Vilela assume superintendência 

Luciano Passoni é anunciado para adjunto na autarquia. Seba determinou prioridade máxima para o retorno mais rápido possível da normalidade do abastecimento de água no município.

Em reunião realizada nesta segunda-feira (19.set), onde o prefeito Jorge Seba cobrou avanços nas determinações anunciadas na sexta-feira relacionadas ao Plano de Contingência de Água, o então superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali, pediu exoneração do cargo.

Diante da decisão, Seba designou que a gestão da Autarquia seja conduzida por Gustavo Gallo Vilela e anunciou para a superintendência adjunta, Luciano Nucci Passoni, e determinou prioridade máxima para o retorno mais rápido possível da normalidade do abastecimento de água no município.

Poço Sudeste

Como vem sendo noticiado pelo Diário, deste à última semana, a estiagem que atinge a região noroeste mostra efeitos práticos em Votuporanga, situação agravada por um problema que inativou o poço sudeste.

Diante da crise, um plano de contingenciamento de água foi colocado em prática, atingindo diversos bairros da cidade, inicialmente, das 9h às 19h, e gerando amplo descontentamento na população; além de colocar em xeque o atendimento em locais de grande circulação, como por exemplo, unidades de saúde e escolas. Diante dessa situação, a autarquia utilizou-se de caminhões-pipa para suprir essas demandas.

Uma empresa foi contratada, em caráter emergencial, para realizar o conserto do poço que deve ficar pronto no início do próximo mês.

Ainda na última sexta-feira (16.set), em coletiva de imprensa, o prefeito Jorge Seba (PSDB) acompanhado pelo então superintendente Alberto Casali, anunciou a abertura de uma licitação para integrar o Sistema Oeste “Rubens Sabino Pereira”, o quarto poço profundo de Votuporanga, inaugurado em agosto de 2020, com a ETA [Estação de Tratamento de Água] na Rua Pernambuco. Obra deve ter custo aproximado de R$ 4,5 milhões. Seba ainda pediu que o prazo sem água nas torneiras fosse menor, porém, no final de semana, uma enxurrada de reclamações por falta d’água tomaram as redes sociais.

Represa em baixa

A baixa disponibilidade hídrica é preocupante, já que segundo dados divulgados pela própria Saev Ambiental no início da última semana, a Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro” sofreu um rebaixamento de 3,2 metros neste ano. Atualmente, o nível está em 39 centímetros, sendo que bomba para a captação de água não funciona abaixo dos 20 centímetros.

Currículos

Gustavo assumiu a superintendência adjunta da Saev Ambiental em fevereiro deste ano. O votuporanguense é Geólogo formado pela Universidade de São Paulo (USP), com Mestrado em Ciências Geológicas e Ambientais pela USP. Entre 1996 e 2008, atuou em grandes obras de engenharia, tais como o Metrô de São Paulo e usinas hidrelétricas, e no gerenciamento e recuperação de áreas contaminadas.

Entre 2009 e 2016 foi Gestor de Meio Ambiente na SAEV Ambiental em Votuporanga/SP. Posteriormente, foi consultor em gestão de resíduos sólidos, energias renováveis e gerenciamento de áreas contaminadas, desenvolvendo estudos e projetos em todas as regiões do Brasil. Entre 2019 e fevereiro de 2022 ocupou o cargo de Diretor Nacional de Gestão de Resíduos e Qualidade do Solo do Ministério do Meio Ambiente, com atuação principal na implantação da Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana, com foco na gestão de resíduos sólidos, em especial o Programa Lixão Zero, e áreas contaminadas.

Luciano Passoni é graduado em Administração e Ciências Contábeis pela Unifev, com especialização em Administração e Marketing pela FGV e INPG e MBA em Gestão Ambiental pela Unifev. Foi Secretário Municipal de Planejamento, Habitação e Meio Ambiente de Votuporanga/SP de 2001 a 2008, Superintendente do SeMAE – Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São José do Rio Preto/SP de 2009 a 2015, Diretor Presidente da SAEG – Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá/SP de 2019 a 2020 e Secretário Municipal de Administração da Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos/SP de 2021 a 2022. Entre 2015 e 2018 prestou assessoramento à multinacional sueca HÖGANÄS, na área de tratamento de águas contaminada no desenvolvimento, construção e pré-operação de estações de tratamento de água nas cidades de Quito, Guayaquil e Machala no Equador, Montevideo no Uruguai e em cidades brasileiras como São José do Rio Preto, Andradina e Palestina. Em 2017 e 2018 assessorou a Superintendência da Autarquia de Saneamento – DAEMO, da cidade de Olímpia/SP.