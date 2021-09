Crise energética: ‘Pode ser que tenha que ocorrer algum racionamento’, diz Mourão

Publicamente, o ministro Bento Albuquerque diz não haver a possibilidade de racionamento. Em pronunciamento nesta terça (31), no entanto, afirmou que a “condição hidroenergética se agravou” e pediu aos consumidores que reduzam o desperdício de energia por meio de ações como, por exemplo, apagar as luzes e aparelhos que não estão em uso.

O país vive a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS), os reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste, que correspondem a 70% da energia gerada no Brasil, estão com 21,3% da capacidade de armazenamento. A previsão do ONS é que esses reservatórios cheguem a 10% da capacidade em novembro.

Apelo por redução do consumo

Nesta terça (31), em pronunciamento na TV, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um apelo por um “esforço de redução de consumo” de energia elétrica.

O ministro, que diz não haver a possibilidade de racionamento, afirmou que a “condição hidroenergética se agravou” e pediu aos consumidores que reduzam o desperdício de energia por meio de ações como, por exemplo, apagar as luzes e aparelhos que não estão em uso.