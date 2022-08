Criminosos são baleados por policial penal durante tentativa de assalto em Rio Preto 

Dois criminosos foram baleados por um policial penal durante uma tentativa de assalto na Avenida Murchid Homsi, em São José do Rio Preto/SP, na noite do último sábado (13.ago).

De acordo com o boletim de ocorrência, os ladrões abordaram o carro onde o agente e a esposa estavam. Eles exigiram que as vítimas fossem para o banco traseiro e entraram no veículo.