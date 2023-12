Criminosos invadem casa e fazem família de refém em Cosmorama 

A dupla trocou tiros com a Polícia Militar, um foi baleado e preso, já o comparsa fugiu. As vítimas foram liberadas sem ferimentos graves, somente a filha apresentou queimaduras nos braços devido às cordas. Uma arma foi apreendida.

Um criminoso de 50 anos foi preso após invadir uma casa e fazer mãe, pai e filha reféns durante uma tentativa de roubo em Cosmorama/SP, na manhã desta segunda-feira (11.dez).

De acordo com o apurado, no imóvel, a filha do casal, ao perceber a ação dos criminosos armados, se trancou no quarto e acionou a Polícia Militar. Assim que saiu do cômodo, também foi amarrada junto dos pais.

Ao chegar no local, os policiais militares encontraram os suspeitos dentro da caminhonete da família com a filha do casal amarrada com cordas e feita de refém. Na sequência, a polícia trocou tiros com a dupla.

No confronto, um dos criminosos foi baleado na perna e nas costas, preso e levado para atendimento médico. O comparsa dele fugiu e não foi localizado até a última atualização desta reportagem.

A Polícia Militar libertou a família sem ferimentos graves, somente a filha apresentou queimaduras nos braços devido às cordas.

Ainda segundo apurado, os policiais não tiveram ferimentos. A pistola usada por um dos criminosos foi apreendida.

Uma megaoperação envolvendo o Helicóptero Águia, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária e a PM foi colocada em curso na busca pelo criminoso foragido.

A perícia foi acionada e a Polícia Civil investiga o caso.