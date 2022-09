Criminosos armados sequestram taxista e roubam posto de combustíveis 

Suspeitos fugiram a pé com R$ 12,4 mil em dinheiro e um aparelho celular.

Um taxista de 62 anos foi sequestrado por criminosos armados, na noite da última quarta-feira (31.ago), em São José do Rio Preto/SP. Os suspeitos usaram o veículo da vítima para roubar um posto de combustíveis, no trevo de Cedral/SP, cidade próxima.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em um ponto de taxi localizado no centro de Rio Preto quando foi abordada por dois homens, que vestiam botinas e pareciam trabalhar como pedreiros ou pintores. Eles negociaram uma viagem até Cedral, no valor de R$ 70.

No entanto, ainda segundo o registro, durante o trajeto pela Rodovia Washington Luís (SP-310), os criminosos sacaram as armas e renderam o taxista, fazendo com que ele ficasse deitado no assoalho do veículo, com a cabeça para baixo. Os suspeitos teriam dito para a vítima que iriam usar o automóvel para “fazer uma fita”.

O boletim de ocorrência informa ainda, que durante o percurso os bandidos falavam pelo celular com um terceiro homem, chamado por eles de “negão”.

Eles roubaram R$ 12 mil da loja de conveniência do posto de combustíveis em Cedral e depois fugiram com o carro em alta velocidade até chegar na Avenida Alberto Andaló, em Rio Preto, quando, no semáforo, deixaram o taxista assumir o volante novamente. Os criminosos ainda roubaram R$ 400 da vítima e fugiram a pé pela avenida.

O caso vai ser investigado pelo 1º Distrito Policial de Rio Preto. Ninguém foi preso.