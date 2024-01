Criminoso invade casa e mata morador com vários tiros em Rio Preto 

Pedreiro que fazia serviço no local contou à polícia que a vítima estava sentada na garagem, momento em que dupla chegou em moto. O garupa entrou no imóvel, enquanto o comparsa ficou esperando.

Um homem de 38 anos morto a tiros dentro de casa por um criminoso que invadiu o local, no bairro Solo Sagrado I, em São José do Rio Preto/SP, no último sábado (30.dez).

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o assassino chega na garupa de uma moto, desce do veículo, saca uma arma, entra no imóvel que está com o portão aberto e atira. Na sequência, ele foge na garupa do comparsa que o aguardava.

Conforme a polícia, a vítima, identificada como José Rodrigues de Souza Oliveira, estava caída no quintal da casa com diversas marcas de tiro.

Um pedreiro que fazia serviço no local foi ouvido como testemunha do crime. Ele contou à polícia que a vítima estava sentada na garagem, momento em que chegou a moto com os dois criminosos.

A equipe de resgate foi chamada, mas o médico constatou a morte no local. O homem tinha marca de tiros na cabeça e no tórax. Com ele foram encontrados um smartphone e R$ 1.150 em dinheiro.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios (DEIC) de Rio Preto. O corpo foi levado para perícia no Instituto Médico Legal (IML).

*Com informações do g1