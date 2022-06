Criança engasga com salgadinho e é salva por policiais militares

Policiais militares salvaram uma menina de 2 anos que se engasgou com salgadinho. A ocorrência foi em Birigui/SP, na noite de quinta-feira (9.jun).

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi surpreendida pelos pais em um posto de combustíveis e uma câmera de segurança flagrou o resgate.

O vídeo mostra quando um carro para no estabelecimento e um casal e um bebê descem do veículo. Policiais que estavam dentro de uma viatura correm em direção à família e iniciam as manobras para salvar a menina. A ação dura pouco mais de um minuto.

Em seguida, a menina foi encaminhada à emergência do pronto-socorro de Birigui para realizar exames. Ela foi liberada e passa bem.