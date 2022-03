Criança é agredida em creche de Rio Preto e duas professoras são demitidas por justa causa

A direção recebeu uma denúncia e checou as imagens. Em seguida, na segunda-feira (21.mar), as duas profissionais foram demitidas.

O caso foi registrado na creche Irmã Julieta, que é administrada pelo Centro Social do Estoril e tem convênio com a prefeitura.

“Informamos ainda que a Educação mantém parceria com a OSC Centro Social do Estoril, responsável pela creche Irmã Julieta. A unidade é supervisionada pela Secretaria de Educação e a diretoria da unidade foi orientada com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente sobre os casos de violência. Todas as providências legais foram tomadas pela OSC”, diz a nota.