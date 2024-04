Criança de Valentim Gentil é entubada com queimaduras de 3º grau ao ser atingida por fogareiro 

Acidente ocorreu na última sexta-feira (5). Menina ficou com 28% do corpo queimado.

Uma criança de dois anos foi entubada com queimaduras de 3º grau em 28% do corpo após o pai esbarrar e derrubar nela um fogareiro de álcool aceso enquanto preparava uma refeição em Valentim Gentil/SP. O acidente ocorreu na última sexta-feira (5.abr).

Conforme o boletim de ocorrência, registrado como lesão corporal, no momento do acidente, a vítima estaria sentada em uma cadeira, se desequilibrou, e o pai tentou socorrê-la para que não caísse no chão, quando esbarrou no fogareiro.

Questionada, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que a criança também foi atingida por uma panela com água quente.

A menina ficou com o pescoço, rosto, tórax e braços queimados. Ela foi levada à Santa Casa de Votuporanga/SP e, de lá, encaminhada para o Hospital Padre Albino em Catanduva/SP.

Em nota, a assessoria do hospital informou que a criança continua entubada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica. Na ocasião, o pai dela foi socorrido a uma unidade de saúde Valentim Gentil, mas já foi liberado.

A Polícia Civil vai investigar o caso.