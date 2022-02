Criança de 2 anos com Síndrome de Down morre de Covid-19 em hospital na região 

Informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde de Birigui/SP. Menina estava internada em um hospital particular de Catanduva/SP.

A Secretaria de Saúde de Birigui/SP informou nesta quarta-feira (9.fev) que uma menina de 2 anos morreu após ser infectada pela Covid-19.

De acordo com a pasta, a criança era portadora de Síndrome de Down e morreu na última terça-feira (8) enquanto estava internada um hospital particular de Catanduva/SP.

Birigui acumula 25.052 moradores contaminados pelo coronavírus, dos quais 20.048 estão recuperados e 626 morreram. Atualmente, 1.107 pessoas aguardam resultados de exames para descobrir se estão com Covid-19. Dois óbitos suspeitos também seguem em investigação.

*Informações/g1