Criança de 10 anos é atacada por dois pitbulls em Rio Preto

Uma menina de 10 anos foi atacada por dois cães da raça pitbull no bairro Solidariedade, em São José do Rio Preto/SP. O caso aconteceu na última sexta-feira (16.set), mas só foi registrado no sábado (17).

Segundo boletim de ocorrência, a criança seguia em direção a um mercado do bairro, na Rua André Martinez, quando dois cães fugiram de uma casa.

Os animais derrubaram a criança no chão e morderam partes do lado direito do corpo dela. A dona dos animais estava lavando o carro e teria deixado o portão aberto, conforme relato à polícia.

O morador da mesma casa escutou os gritos de socorro e conseguiu desvencilhar os animais de cima da menina.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes como omissão de cautela na guarda de animal e lesão corporal contra menor e registrado.

A menina foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Norte e vai realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal.

*Com informações do g1