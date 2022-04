Criação de abelhas sem ferrão é tema de curso oferecido pela Secretaria de Cultura e Turismo 

Capacitação tem parceria com Senar, Comtur e Sindicato Rural de Votuporanga; realização será de 25 a 28 de abril com aulas teóricas e práticas.

A Secretaria da Cultura e Turismo, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural de Votuporanga e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), realizará o curso “Meliponicultura – Criação de Abelhas sem Ferrão” de 25 a 28 de abril, das 8h às 18h, com aulas teóricas e práticas. Interessados a partir de 18 anos podem efetuar inscrição através do link https://forms.gle/5UixiAWYZHu9owaM7 ; as vagas, limitadas, se efetivam por ordem de recebimento do cadastro.

O curso, com carga total de 32 horas, será ofertado com aulas teóricas nos dias 25, 26 e 27 de abril no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” (Parque da Cultura) e, no último dia do curso, 28 de abril, a parte prática ocorrerá na Chácara Nosso Lar (Rodovia Miguel Jabur Elias). Serão abordados assuntos como a legislação da Meliponicultura, principais espécies de produtos e abelhas que não possuem ferrão, utilidade desse cultivo, materiais de trabalho, entre outros.

Principais espécies e produtos

Algumas das principais espécies de abelhas que não possuem ferrão são Jatai, Mandaçaia, Mandaguari, Manduri, Marmelada, Mirim ou Plebeia, Tubuna e Uruçu Amarelo e podem originar produtos como cerume, mel, pólen e própolis.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria da Cultura e Turismo: (17) 3405-9670.