Criação da Região Metropolitana de São José do Rio Preto trará um novo desenvolvimento, diz Carlão Pignatari 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo conduziu sessão que aprovou nova região paulista.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, afirmou que a criação da Região Metropolitana de São José do Rio Preto trará um novo desenvolvimento para a região. O projeto foi aprovado nesta terça-feira (10) por unanimidade por parlamentares.

“Acabamos de aprovar mais um projeto de grande importância para a nossa região, que é a criação da Região Metropolitana de São José do Rio Preto, que dará um novo desenvolvimento econômico para esse grande arranjo produtivo que é a região de São José do Rio Preto. Quero agradecer a todos os deputados e deputadas que aprovaram por unanimidade esse importante projeto para São Paulo”, disse Carlão Pignatari.

A nova região abrange quase 1 milhão de habitantes que moram nos 37 municípios participantes. Uma das principais características de regiões metropolitanas é o movimento pendular das pessoas, que moram em uma cidade, mas trabalham em outra, estudam em outra e tem médico em outra, por exemplo. O principal objetivo é facilitar o fluxo entre as cidades, assim como promover o desenvolvimento regional.

“Os 37 municípios da região, reunidos em um único conselho, conseguirá avançar com políticas públicas regionalizadas em várias áreas, como transporte, saúde, educação, habitação, infraestrutura, meio ambiente, entre outros, gerando mais qualidade de vida para a população, ganhos para as cidades, mais possibilidades de investimentos, entre outras conquistas fundamentais para o noroeste paulista”, disse Carlão.

O presidente da Assembleia afirmou ainda que a criação da Região Metropolitana de São José do Rio Preto é mais um passo no processo iniciado pelo governo estadual para a nova divisão do Estado, que inclui cidades como Barretos e Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul em outras regiões igualmente beneficiadas. “É uma nova organização que vai facilitar o desenvolvimento de projetos e os investimentos, e melhorar a qualidade de vida da população. É uma grande conquista para todos”, disse o presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari.