Crescimento da população e do PIB na África podem trazer oportunidades de negócios para o Brasil, diz presidente do Ciesp

População deve aumentar 18% e o PIB médio por pessoa deverá crescer 44% em menos de 20 anos; declaração foi dada durante palestra em Rio Preto.

O presidente do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Rafael Cervone, disse nesta terça (15.ago), em São José do Rio Preto, que as empresas precisam ficar atentas ao crescimento de 44% do PIB (Produto Interno Bruto) per capta no mundo que acontecerá em menos de duas décadas. A dica foi dada durante sua palestra “Macrotendências Mundiais até 2040”, ministrada durante sua primeira visita a Rio Preto desde que assumiu o posto de presidente da entidade no ano passado.

De acordo com Cervone, é importante que empresas e governos se atentem aos movimentos da economia no Brasil e no mundo para poderem se programar. Em sua apresentação, ele mostrou ainda indicadores de que o PIB mundial geral (não per capta) terá um incremento significativo em torno de 70% e que as taxas de crescimento mais importantes devem ser registradas no Leste Asiático e Pacífico, Sul da Ásia e África Subsaariana (próxima ao Deserto do Saara).

Outro aspecto citado por Cervone diz respeito ao crescimento da população mundial, que deve ficar em torno de 18% até 2040. Na prática, significa que a quantidade de pessoas no mundo tende a aumentar de 7,7 bilhões para 9,1 bilhões até lá. Mais uma vez a África Subsaariana se destaca ao lado de outras regiões como o Oriente Médio e Sul da Ásia. Segundo o estudo ainda, essas regiões serão responsáveis por 80% do crescimento total da população.

“Eu acho que esses movimentos podem significar muitas oportunidades. A população mundial vai crescer, vai envelhecer e vai ganhar poder aquisitivo, então são três fatores que abrem um leque de oportunidades. Além disso, o continente africano, até 2.100, vai ter um crescimento exponencial e sua população alcançará tamanho semelhante à da Ásia”, afirma Cervone.

O presidente do Ciesp ressaltou que o continente africano tem muita sinergia com o Brasil, com uma relação histórica, além de simpatizar com as cores, a gastronomia, os produtos, música e a cultura.

De acordo com ele, o crescimento do continente africano já tem levado os chineses a investirem lá, em infraestrutura, portos, aeroportos, estradas e energia. Neste último caso, não só para fornecer para a África, mas também para a América Latina, o que, de acordo com ele, dialoga com a manufatura avançada e a indústria 4.0, na qual uma das diretrizes é deixar de importar de longe para entregar rapidamente, em menos de duas horas.

A palestra de Cervone reuniu cerca de 160 lideranças da economia e da política da região de São José do Rio Preto. A apresentação se baseia no cruzamento de mais de 350 bancos de dados do Ciesp e da Fiesp combinados ao uso de uma ferramenta de inteligência artificial. Para a apresentação, foram elencados nove temas de destaque: saúde, alimentos, energia, infraestrutura, urbanização, perfil do consumidor, trabalho e qualificação, segurança entretenimento e turismo.

Envelhecimento da população

A palestra chamou a atenção ainda para os impactos do envelhecimento da população que deve bater o índice de 77%. Os indicadores estudados apontam que 1,28 bilhão de pessoas será idosa até o ano de 2040, sendo que hoje o total é de 723 milhões. Com isso, deve haver um aumento da incidência de doenças crônicas na sociedade e, consequentemente, dos gastos com saúde e com home care, por exemplo.

A diretora regional do Ciesp Alta Noroeste (São José do Rio Preto), Aldina Clarete D’Amico avaliou o dia como “memorável” e celebrou a participação na palestra de representantes de setores relevantes para a economia da região, como indústria, comércio, serviços e lideranças do poder público.

“Foi muita informação e isso nos causa até um certo medo, mas a gente tem de ir refletindo, conhecendo e se adequando à essa nova realidade”, disse Aldina.

Ao final da palestra, o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo (MDB) lembrou que o debate sobre macrotendências é importante em uma cidade como São José do Rio Preto, que cresceu três vezes mais do que a média nacional, de acordo com os últimos dados do IBGE “Foi provocativo falarmos sobre macrotendências e sobre a tecnologia porque isso não tem volta. Então que Rio Preto seja uma cidade de oportunidades e que a gente se prepare bem e que prepare as novas gerações para o futuro”, disse o prefeito.

Polo da Câmara de Conciliação

Após a palestra, aconteceu o lançamento do Polo da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Ciesp Noroeste Paulista. A Câmara funciona como uma espécie de justiça privada, que reduz o tempo das decisões e, consequentemente, os gastos com processos. “A criação do polo em Rio Preto permitirá o uso das ferramentas de conciliação, mediação e arbitragem com especialistas no assunto, de forma integralmente digital sem a necessidade de deslocamentos até a capital”, afirma Lilian Bertolani, secretária geral da

Câmara, que é presidida pelo ministro Sydney Sanches, com a ministra Ellen Gracie na vice-presidência. Antes de Rio Preto, apenas a diretorias regionais do Ciesp em Jundiaí e São José dos Campos possuíam polos com espaço para reuniões e audiências.

O Ciesp congrega hoje oito mil indústrias e possui 42 regionais em todo o estado de São Paulo.