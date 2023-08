Crea-SP deflagra força-tarefa em Votuporanga e região 

Trabalho será feito até o dia 1º de setembro; estão previstas cerca de 600 diligências em 56 cidades próximas a Votuporanga, Rio Preto, Mirassol, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul.

O Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo) lançou nesta segunda-feira (28.ago) uma força-tarefa de fiscalização para cidades de Votuporanga e região. A ação, de caráter orientativo e preventivo, visa assegurar a presença de profissionais habilitados à frente das atividades abrangidas pelo conselho para garantir a segurança da população.

A cerimônia, realizada no Parque da Cultura, contou com a presença do presidente em exercício do Crea-SP, engenheiro Mamede Abou Dehn Jr.; do prefeito de Votuporanga, Jorge Seba; do deputado estadual Carlão Pignatari; do presidente da Searvo (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga), Rafael Salerno; de engenheiros e profissionais do setor, além de servidores do órgão estadual.

“O Crea-SP é um importante órgão social que fiscaliza, controla, orienta e aprimora o exercício e as atividades profissionais nas várias modalidades da engenharia. Tenho muito orgulho em participar das ações e contribuir com o trabalho, sempre visando o bem-estar e a segurança da sociedade”, disse Carlão Pignatari. “Na semana passada discutimos ações para beneficiar a região e nesta semana já estamos iniciando os trabalhos”, completou Carlão.

De acordo com o Crea-SP, o trabalho será feito até o dia 1º de setembro. Ao todo, estão previstas cerca de 600 diligências em 56 cidades próximas a Votuporanga, São José do Rio Preto, Mirassol, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul. Serão 20 agentes atuando identificados para verificar o exercício profissional em locais como buffets infantis que possuem equipamentos eletromecânicos, condomínios verticais e empresas registradas sem responsável técnico.

“O objetivo da força-tarefa é atuar ativamente na busca da regularidade das atividades, segurança da sociedade e valorização profissional, além de orientar o responsável das propriedades fiscalizadas quanto aos riscos em contratar prestadores de serviços não habilitados”, afirmou o chefe da Unidade de Gestão da Inspetoria (UGI) de Votuporanga, engenheiro Kleber Jesus.

Balanço

O Crea-SP já realizou 290 mil ações de fiscalização no primeiro semestre deste ano. Em 2022, foram cerca de 462 mil operações executadas em território paulista, um recorde histórico para o conselho, que ultrapassou a meta de 400 mil ações fiscalizatórias estabelecida para o período. Este ano, o objetivo é realizar 600 mil operações.

De 2015 a 2022, as fiscalizações aumentaram cerca de 1.600%. O crescimento se deve ao planejamento do Crea-SP, parcerias com outras instituições e o uso de tecnologias para apoio às atividades, com pesquisas e apurações remotas, antes e durante a atuação dos agentes fiscais em campo, caso do FiscalizApp, aplicativo desenvolvido para suporte ao trabalho da fiscalização do conselho.