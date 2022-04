Cras Leste realiza ação para valorizar direitos das mulheres e dos idosos 

Famílias atendidas pelo Cras realizaram várias atividades no Parque da Cultura, entre elas, uma viagem no tempo para relembrar as conquistas e os direitos das mulheres.

Na última semana, a equipe do Cras Leste (Centro de Referência Assistência Social) da Secretaria de Assistência Social realizou uma ação diferente no Parque da Cultura para valorizar os direitos das mulheres e dos idosos.

Com apoio do CRAM (Centro de Referência e Atendimento à Mulher), Sebrae e do facilitador da oficina de dança Rodrigo Garcia, famílias atendidas pelo Cras realizaram várias atividades, entre elas, uma viagem no tempo para relembrar as conquistas e os direitos das mulheres, em alusão ao mês da mulher.

A secretária de Assistência Social, Meire Azevedo, acompanhou a ação, junto com a coordenadora do Cras Leste, Denise Elaine de Oliveira. “Entre os pontos que podemos destacar dessa ação estão as experiências que possibilitam a ampliação da capacidade protetiva e de superação de fragilidades sociais e também fazer chegar até o público atendido as informações sobre as lutas e direitos das mulheres, como a total igualdade entre os gêneros”, explicou a secretária.