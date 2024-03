CRAS Eldorado em Rio Preto passa a se chamar Pe. Silvio Roberto dos Santos

Cerimônia ocorrida na última quinta-feira foi marcada por homenagem ao saudoso Padre Silvio Roberto dos Santos

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Eldorado de São José do Rio Preto inaugurou oficialmente, nesta quinta-feira, 21/3, novo espaço de atendimento à população. O evento marcou não apenas a reforma e instalação da unidade, mas também a homenagem ao Padre Silvio Roberto dos Santos, com denominação de seu nome ao espaço, em reconhecimento à sua dedicação e contribuição à comunidade.

A nova estrutura deste CRAS, que integra a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), comporta três salas de atendimento, uma recepção com sala de espera, uma sala para a equipe da Primeira Infância no Suas, três banheiros — incluindo um adaptado, um almoxarifado, uma sala de coordenação e equipe técnica, um salão para grupos de convivência e uma cozinha.

A mudança de prédio proporcionou duas novas salas de atendimento e um espaço maior para realização dos grupos de convivência, que agora podem ser feitos no salão.

“O CRAS está localizado em um território de muitas vulnerabilidades, por isso, demanda ações estratégicas, e o novo espaço vem nesse sentido, de ampliar o atendimento a essas famílias. Sobre o homenageado, o Padre Silvio, deixou um legado de muitos ensinamentos sobre fé, esperança e amor para todos nós”, comentou a titular da Assistência Social, Helena Marangoni.

O prefeito Edinho Araújo também fez suas considerações durante o evento. “Foi uma cerimônia para entregar as melhorias do prédio, proporcionando melhores condições aos trabalhadores e famílias atendidas, mas também para homenagear uma grande personalidade, um homem que era um verdadeiro exemplo a seguir, o Padre Silvio”.

O CRAS Eldorado tem mais de seis mil famílias referenciadas, e atua oferecendo serviços de Proteção Social Básica, bem como organizando e coordenando a rede de serviços socioassistenciais locais da Política de Assistência Social. Localizada em um território com diversas vulnerabilidades sociais, a unidade demanda uma abordagem estratégica em relação às ações desenvolvidas, visando a prevenção dos riscos sociais e o acesso aos serviços e políticas públicas setoriais, promovendo, assim, os direitos dos cidadãos.

Homenageado

A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, homenageia Padre Silvio Roberto dos Santos, atribuindo seu nome ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Eldorado, conforme Lei nº 14.367 de 29 de março de 2023.

Nascido em Andradina, em 18/10/1950, padre Silvio Roberto dos Santos foi escritor, estilista, cantor, modelo de passarela e psicólogo. Filho de Josias dos Santos Sobrinho e de Ana Ferreira dos Santos, padre Silvio chegou a morar em Milão, na Itália, e também ganhou destaque na organização de concursos de misses. O trabalho dele foi reconhecido a nível nacional.

Chegou, inclusive, a ser entrevistado em programas de TV como o de Hebe Camargo, no SBT, e Jô Soares. No Seminário Diocesano, iniciou os estudos aos 14 anos de idade. Em Votuporanga, foi pároco da paróquia Santa Luzia, por mais de 30 anos, onde criou diversos projetos sociais, tanto vinculados à igreja, quanto para a comunidade em geral, como comunidade para dependentes químicos, entre outros.

Em 2011, mudou-se para Rio Preto, para dirigir a paróquia Menino Jesus de Praga, no bairro de São Manoel. Rapidamente, cativou a comunidade com suas homilias durante as celebrações e liderança em obras sociais. Fundou em São José do Rio Preto a Comunidade Fraterna Cantinho de Deus, com a oferta de atendimentos psicológicos, sociais, orientação jurídica e fisioterapia. Padre Silvio faleceu no dia 7 de fevereiro de 2023, aos 72 anos.

“Meu tio era uma pessoa extremamente acolhedora, sempre muito preocupado com o outro. Nada mais justo e coerente do que seu nome ser eternizado em uma obra social, que tem tudo a ver com o amor que ele sempre pregou pelo próximo”, disse a sobrinha do Padre Silvio, Manoela dos Santos Sanchez.