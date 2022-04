CPS abre inscrição para prova presencial dos cursos EaD na modalidade aberta

Exame será em 25 de junho para certificação de qualificação profissional e diplomação técnica nos cursos gratuitos a distância.

O Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas para o exame presencial da modalidade aberta dos cursos gratuitos a distância de Administração, Comércio e Secretariado. A prova é aplicada para certificação de qualificação profissional e diplomação técnica dos estudantes que acompanham as atividades pela internet.

Após dois anos sem realização de provas devido às restrições da pandemia, o exame será aplicado neste semestre para concluintes de segundo e terceiro módulo. O interessado deve preencher o formulário de inscrição até dia 9 de maio, conforme as orientações do comunicado oficial.

A avaliação será aplicada no sábado, dia 25 de junho, às 9 horas, nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) credenciadas como polos do programa de educação a distância (EaD) em todas as regiões do Estado. O gabarito será divulgado no mesmo dia, a partir das 13 horas, no site do CPS.

Com duração de três horas, a prova conta com 30 questões de múltipla escolha, relacionadas a temas comuns e específicos tratados nos livros e nos programas de vídeo dos cursos. O resultado final com a relação de aprovados será divulgado no dia 8 de julho, também na internet.

Modalidade aberta

Os cursos técnicos a distância do CPS na modalidade aberta têm carga horária de 800 horas, divididas em três módulos. Os estudantes que obtêm as notas necessárias recebem a certificação técnica – oferecida de acordo com o término dos módulos, após prova presencial – e o diploma técnico, na conclusão do curso.

Os livros e os vídeos com as aulas estão disponíveis na página do Grupo de Estudo de Educação a Distância (GEEaD) do CPS e podem ser acessados a qualquer momento via smart TV, computador, celular ou tablet.

Além da modalidade aberta, os cursos técnicos a distância do CPS são oferecidos em formato online e semipresencial. O ingresso nessas opções se dá por meio do Vestibulinho. Outras informações podem ser obtidas no Facebook ou Instagram. É possível conferir questões aplicadas em exames anteriores.

*Informações/Governo de SP