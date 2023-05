CPI da Manipulação: procurador-geral do MP-GO diz que fraudes não comprometeram campeonatos 

Em depoimento nesta terça-feira, Cyro Terra Peres também informou que as investigações continuam.

O procurador-geral do Ministério Público de Goiás, Cyro Terra Peres, disse nesta terça-feira (30.mai) que os campeonatos de futebol no Brasil não foram comprometidos por conta de fraudes. Terra prestou depoimento a convite da CPI da Manipulação no Futebol, na Câmara dos Deputados.

“Essa investigação não encontrou, pelo menos até agora, manipulações de forma sistêmica, que comprometam os campeonatos, como o Campeonato Brasileiro. Foram pessoas e fatos determinados, isolados”, disse.

O procurador-geral também informou que todo material das investigações da Operação Penalidade Máxima 1 e 2 foram entregues ao presidente da CPI, Júlio Arcoverde (PP-PI). Terra disse que ainda há investigações em andamento.

Além de Cyro Terra, a CPI também convidou Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova-GO, e Fernando Cesconetto, promotor do Ministério Público de Goiás.

*Com informações do ge