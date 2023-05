CPI da Manipulação no Futebol é instalada na Câmara dos Deputados 

Comissão Parlamentar de Inquérito tem objetivo investigar denúncias da Operação Penalidade Máxima, conduzida pelo MP-GO.

Começou a funcionar na Câmara dos Deputados a CPI da Manipulação no Futebol. A instalação ocorreu depois dos desdobramentos da Operação Penalidade Máxima, conduzida pelo Ministério Público de Goiás, que investiga suspeita de manipulação em jogos de futebol.

A Comissão Parlamentar de Inquérito é composta por 34 titulares e 34 suplentes. Nessa lista, estão nomes como Maurício do Vôlei (PL/MG), ex-jogador da seleção brasileira, e Eduardo Bandeira de Mello (PSB/RJ), presidente do Flamengo entre 2013 e 2018.

O relator da CPI será o deputado Felipe Carreras (PSB/PE), autor do requerimento para a abertura da comissão, que será presidida pelo deputado Júlio Arcoverde (PP/PI). André Figueiredo (PDT/CE), Daniel Agrobom (PL/GO) e Ricardo Silva (PSD/SP) foram eleitos vice-presidentes.

“A gente está lidando com o maior escândalo da história do futebol brasileiro. Toda credibilidade do futebol está em cheque. A gente não sabe se um cartão vermelho ou amarelo, um lateral ou escanteio ou um pênalti era pra ter acontecido ou se não foi forjado, comprado e manipulado”, disse Felipe Carreras.

Os trabalhos terão duração de 120 dias. Ao término desse período, é elaborado relatório com as conclusões da CPI ao Ministério Público ou à Advocacia-Geral da União, a fim de que promovam a responsabilidade civil e criminal dos infratores ou adotem outras medidas legais.

A próxima reunião da CPI será no dia 23 de maio, para a apresentação do plano de trabalho e aprovação dos primeiros requerimentos.

“Vamos ouvir esses que já foram indiciados, inclusive gente que já está presa, jogadores afastados. Acho que dirigentes de clubes, casas de apostas também devem ser ouvidos. A gente precisa entender também como isso já aconteceu no exterior, no próprio campeonato italiano. Então, a CBF, que no final de contas é a entidade máxima do futebol brasileiro, vamos ter que ouvir também. Ou seja, ter que apresentar com riqueza de detalhes, todo o rito, tudo que vai acontecer nos próximos 120 dias”, explicou Carreras.

Veja abaixo quem são os integrantes da CPI das apostas esportivas:

Titulares

Adail Filho (REPUBLICANOS-AM)

André Figueiredo (PDT -CE)

Augusto Coutinho (REPUBLICANOS-PE)

Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ)

Beto Pereira (PSDB-MS – Federação PSDB-CIDADANIA)

Capitão Alberto Neto (PL-AM)

Célio Silveira (MDB-GO)

Daniel Agrobom (PL-GO)

Daniel Freitas (PL-SC)

Delegado da Cunha (PP-SP)

Felipe Carreras (PSB-PE)

Glauber Braga (PSOL-RJ)

José Rocha (UNIÃO-BA)

Julio Arcoverde (PP-PI)

Luciano Azevedo (PSD-RS)

Luciano Vieira (PL-RJ)

Luisa Canziani (PSD-PR)

Mauricio do Vôlei (PL-MG)

Mersinho Lucena (PP-PB)

Paulinho Freire (UNIÃO-RN)

Paulo Azi (UNIÃO-BA)

Ricardo Ayres (REPUBLICANOS-TO)

Ricardo Silva (PSD-SP)

Saullo Vianna (UNIÃO-AM)

Yury do Paredão (PL-CE)

Suplentes

Bandeira de Mello (PSB-RJ)

Coronel Ulysses (UNIÃO-AC)

Danilo Forte (UNIÃO-CE)

Delegado Caveira (PL-PA)

Fernando Rodolfo (PL-PE)

Fred Costa (PATRIOTA-MG)

Leur Lomanto Júnior (UNIÃO-BA)

Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG)

Prof. Paulo Fernando (REPUBLICANOS-DF)

Samuel Viana (PL-MG)

Wellington Roberto (PL-PB)

*Com informações do ge