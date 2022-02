Covid: Votuporanga terá plantão neste sábado para vacinar crianças, adolescentes e adultos 

Atendimento no Assary será das 8h às 16h. Em Votuporanga, mais de 26 mil pessoas não voltaram para concluir o esquema de vacinação, sendo 3.665 da segunda dose e 22.500 da dose adicional.

Neste sábado (5.fev), a Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga voltará a realizar o plantão de vacinação contra a Covid-19 no Assary para todo o público apto a se imunizar. Crianças a partir de 5 anos, adolescentes, adultos e idosos que precisam completar ou iniciar o esquema de vacinação podem ir até o local das 8h às 16h.

O plantão unificado para todos os públicos também foi realizado, pela primeira vez, no sábado passado (29), também no Assary, onde foram vacinadas 680 pessoas, sendo 211 crianças. “Vimos que as pessoas aproveitaram o dia de folga para se imunizar e resolvemos abrir novamente para tentar diminuir nosso índice de faltosos”, explicou a secretária da Saúde, Ivonete Félix. Em Votuporanga, mais de 26 mil pessoas não voltaram para concluir o esquema de vacinação, sendo 3.665 da segunda dose e 22.500 da dose adicional.

Além das primeiras, segundas doses e terceiras doses, Votuporanga também iniciou a aplicação da segunda dose adicional para pessoas imunossuprimidas com 18 anos ou mais nesta semana. Portanto, esse novo público também pode aproveitar o plantão para reforçar a imunização.

Até o momento, Votuporanga tem mais de 207 mil doses de vacina aplicadas desde o início da campanha, sendo 89% da população vacinada com a primeira dose; 84% com a segunda dose e 42% com a terceira dose.